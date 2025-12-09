路暢平：小紅書正處爆發階段　台反其道而行

台灣TAC直播經紀人學院共同創辦人路暢平。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月9日電（記者 方敬為）針對民進黨政府宣布封禁中國大陸社群媒體“小紅書”至少1年。台灣TAC直播經紀人學院共同創辦人路暢平接受中評社訪問表示，中國大陸的社群平台已在國際掀起熱潮，從TiKTok（抖音國際版）席捲歐美年輕人，到小紅書的興起，各地明星網紅正陸續進駐增加華語市場的能見度，台灣卻反其道而行，非常可惜。



路暢平，亞洲大學休閒與遊憩管理研究所碩士，現任台灣茶文化推廣協會常務理事、台灣TAC直播經紀人學院（TikTok Agent College）共同創辦人、台灣體育運動大學講師、南投暨南大學、大葉大學茶產業講師等職，曾任台灣蘋果日報記者。



民進黨政府以“防制詐騙”為由，4日起封禁中國大陸社群媒體“小紅書”至少1年。但根據APP Store、Google Play兩大台灣主流應用程式平台8日最新排行榜名單，小紅書下載量分別衝到第1與第3名。



路暢平表示，該現象就類似先前TikTok在美國被要求出售50%的股權給美國買家，許多TikTok用戶擔心社群平台“變質”，紛紛轉移到小紅書經營。畢竟小紅書是繼TikTok之後中國大陸在國際間最有影響力社群平台，如今台灣大動作封禁，反而會讓大家更想一探究竟。



路暢平說，民進黨官方以防詐為由，封禁特定網路社群媒體是相當沒說服力的舉措，因為社群平台本身是中立的，端看使用者如何運用，所有平台都有詐騙的存在，且根據統計資料，Meta的臉書、IG、Thread等平台每年被通報的詐騙案件、詐騙廣告數量更多，阻止詐騙的根源應該是打擊不法份子，而不是平台本身。



路暢平進一步分析數據指出，小紅書的全球影響力正處於爆發性成長階段。截至目前，小紅書的月活躍用戶（MAU）已突破3億大關，且用戶黏著度極高，早已不再僅是單純的購物分享平台，而是成為全球年輕世代獲取生活靈感、旅遊資訊與潮流趨勢的首選“百科全書”。這種跨越國界的流量紅利，讓國際市場無法忽視，從數據趨勢來看，其成長曲線在亞洲、甚至部分歐美地區都呈現顯著上揚，顯示出其演算法與內容生態具有強大的穿透力。

