郭正亮：賴瑞隆兒霸凌案爆料時間詭異　內鬥

前“立委”郭正亮發表對綠委賴瑞隆兒霸凌案看法。（截自“大新聞大爆掛”YouTube直播畫面) 中評社台北12月8日電／角逐民進黨2026高雄市長初選的民進黨“立委”賴瑞隆近日遭爆，其8歲兒子涉入至少3件校園霸凌案，他7日召開記者會時哽咽向受害女學生父母道歉。對此，前“立委”郭正亮認為，這件事詭異、根本是民進黨“內爆”，因若是國民黨市議員知道此事，一定很快就會出面爆料。此外，賴瑞隆未來出現不確定性，若是在這一個月被查出有施壓教育局，賴“就完了”。



賴瑞隆8日在“立法院”受訪，被問到是否會繼續參選到底？他表示，這段時間以孩子的事情為優先，畢竟所有政治人物都會遇到挫折、困難，甚至是有些家裡狀況，而犯了錯也要面對，這是政治工作及人生的一環。



媒體追問，會不會懷疑有特定人士或派系在操作？賴瑞隆則說，不會用任何政治角度看待孩子的事情，還是回到自己作為一個父親的角色，做得不足、不夠的部分，才是要思考的，“外面很多風聲或傳言，這對我來說都不重要”，自己關注的是孩子心理狀況有無受影響。



“這個新聞出來滿詭異的”，郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》直言，賴瑞隆兒子涉霸凌事發在10月份、12月初被踢爆，而如果是國民黨市議員知道此事，一定很快就會出面爆料，所以這根本是民進黨“內爆”。他點出，民進黨高雄市長初選民調將在明年1月舉行，這就是為什麼案子拖到現在才爆出，“這很明顯是一個月前的深水炸彈”。



郭正亮認為，賴瑞隆未來出現不確定性，因為若是在這1個月被查出有施壓教育局，賴“就完了”。他並提到，目前高雄市長陳其邁、“行政院”前院長蘇貞昌和陳水扁表態支持綠委邱議瑩，賴瑞隆本來的支持力量是“監察院長”陳菊，但陳身體不好、沒法出很大的力，所以廣義上支持賴的力量是新潮流，但現在北流、中流有點忙，南流則因沒有陳，導致力量不夠，這樣一來，賴撐得住嗎？