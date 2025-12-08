蔡正元：鄭麗文絕不可能選大選　沒那條件

蔡正元接受節目《下班瀚你聊》專訪。（截自“下班瀚你聊”YouTube直播畫面) 中評社台北12月8日電／2028大選中國國民黨會有多人競爭嗎？前“立委”蔡正元7日表示，從政治實力來講，現在國民黨沒有任何人實力比台中市長盧秀燕還強，不是自己看好盧秀燕，而是國民黨沒選擇，自己所瞭解這些縣市首長只會支持盧秀燕，選“總統”要拿到中間選票才可能當選、可能選，而國民黨黨主席鄭麗文絕對不可能選“總統”，沒那個條件。



盧秀燕近期受訪首度談到2028大選，強調若有第4次政黨輪替，對藍綠而言都不是壞事，引起熱議。蔡正元接受節目《下班瀚你聊》專訪表示，從政治實力來講，現在國民黨內沒有任何一個人實力比盧秀燕還強，連韓國瑜都沒有，因為國民黨現在最強的政治實力都在縣市長首長諸侯上面，因為有資源、有實力、有人脈，台灣政治人物就是要講選票，因此現在衹有這些人有選票。



蔡正元表示，這跟黨內的狀況是不一樣的，黨內選舉因為黨員少，只要深藍支持就很容易當選黨主席，可是深藍的支持能不能選得上地方縣市長？保證落選，所以一定要有中間偏藍、中間偏綠的支持，才可能過百分之五十支持。



被問到“是否看好盧秀燕出戰2028”？蔡正元說，不是自己看好盧秀燕，而是國民黨沒選擇，自己所瞭解這些縣市首長只會支持盧秀燕，選“總統”要拿到中間選票才可能當選、可能選，所以不是喊喊兩岸和解交流、唱唱夜襲就可以，深藍選票會投給你，可是對不起“當選不了”，一個人能不能當選，跟他在媒體上的聲量不一定有絕對關聯，他舉彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠為例。而鄭麗文絕對不可能選“總統”，沒那個條件，很多國民黨人活在幻想中，以為這次大罷免度過了就一片天，但挑戰還在後面。



蔡正元示警，不管國民黨、民進黨靠同溫層選票一定落選，上一次的賴清德若是“總統”大選1對1一定落選，因為賴清德的風格中間選民吸收能力很差，民進黨基本盤有3成、中間偏綠有1成，加起來4成而已，等於中間選民這塊賴清德沒有拿到，都被柯文哲拿走了，所以賴很恨柯文哲。