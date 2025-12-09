蘇煥智：關稅談判看不到美國對台灣的善意

前台南縣縣長蘇煥智接受中評社專訪。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北12月8日電（記者 黃偕華）對於台美關稅談判遲遲沒有明確結果，前台南縣長蘇煥智接受中評社專訪表示，美國對台灣所做的要求，都是無理的要求，台官方的關稅談判表現不佳，也看不到美國對台灣的善意。



蘇煥智曾是民進黨籍，現為執業律師。曾任“立委”、台南縣縣長（改制前），台灣維新創黨人兼召集人、台灣人權促進會副會長、陳水扁擔任台北議員任內助理。



蘇煥智分析，對等關稅對台灣企業、就業的影響非常嚴重，首先有關半導體、電子、資通訊產業的部分還沒有定案；對於20%＋N的談判，台灣看起來也很難突破；美國希望有5成晶片在美國生產，甚至要求台灣投資4千億、5千億美元，這是拿關稅的提高當棍子，在現實上有困難。



蘇煥智不諱言的說，美國對台灣所做的要求，“都是無理的要求”，美國逼台灣整個半導體供應鏈過去，迫使台積電本身要扮演一個整合者，政府扮演協助的角色，但光是當地政府法規、勞工成本、勞動環境、保險支出等，台灣其實是很難去達到美國的期待。



蘇煥智批抨台灣對美關稅談判“表現不佳”，迄今沒有多大的改善，美國對台灣的善意也看不到。



對於美國要求半導體供應鏈赴美，蘇煥智強調，要不要赴美投資是廠商的事，政府沒辦法決定，不管是法規、人才還是與母公司的整合都有問題。美國的論點並不符合國際貿易的邏輯，用貿易逆差來作為關稅調整的基準，並不符合比較經濟原則，等於美國實質退出WTO一樣。



對於前述台美談判的難點，蘇煥智以美國的勞動成本來舉例，要他加班不可能嘛！在台灣的台積電，公司要求加班誰敢不加班？甚至沒有加班他們也是在做啊！公司有什麼任務都主動去處理。這個在美國是不可能的，光是加班、勞動的成本，就會讓美國的生產成本高達台灣的四倍以上。

