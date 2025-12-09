柯文哲要住南台灣？律師劉家榮析等此時

民眾黨高雄市黨部主委、律師劉家榮。（中評社 資料照） 中評社高雄12月9日電（記者 蔣繼平）針對民眾黨前主席柯文哲日前拋“自動請纓去住在南部”是否有機會實現，民眾黨高雄市黨部主委、律師劉家榮向中評社表示，若柯的官司12月言詞辯論順利結束，法院就沒太大必要再去限制人身自由，就可以去解除限制住居或電子腳鐐，他認為到時候台北地方法院核准機率很高，也意謂柯文哲明年就有機會解封出關，實現移居。



劉家榮，中興大學大學法律系法學士、中央警察大學法律學研究所碩士。2005年成立颺理法律事務所，曾任屏東縣律師公會理事長。目前是民眾黨中評委、高雄市黨部主委。



柯文哲交保後有復出跡象，且4日與主席黃國昌合體直播時，柯突然說出“我是自動請纓，我要去住在南部”。黃國昌則喊“等一下、等一下，我們把12月的言詞辯論先做完。”這段對話引發熱議。



針對被限制住居和電子腳鐐的柯文哲是否有機會實現住在南部，劉家榮表示，限制住居主要目的是希望被告不要逃亡、或找不到人但柯文哲還有電子腳鐐，基本上足以擔保行蹤隨時讓司法單位掌控，多了限制住居的必要性其實相對比較小。



劉家榮表示，柯文哲只要專心打官司，等言詞辯論完，法院審完準備要宣判的期間，向法院申請要解除限制住居，或向法院申請限制住居下變更住居所到台南、高雄、屏東，法院對被告居住在哪裡只要符合司法目的，大概都不會去做限制。



劉家榮認為，柯文哲想要移居到南部來只要法院同意就沒問題。不過電子腳鐐是侵害人權最重的部分，通常作法是會同時申請解除限制住居和電子腳鐐，讓法院去做審酌。而一審宣判後都會有一方不服上訴，就看台北地院未來評估放寬的程度。