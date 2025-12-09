台旅館住宿率僅5成　蔡肇洋：還是盼陸客

高雄觀光協會副理事長、樂逸旅宿集團執行長蔡肇洋。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月9日電（記者 蔣繼平）今年1到9月全台旅館業（包含觀光旅館及旅館）客房住用率僅51.31%，高雄觀光協會副理事長、樂逸旅宿集團執行長蔡肇洋向中評社表示，現在台灣很多風景區都面臨“平日沒人、假日有人”，只能靠境外旅客來補平日缺少的這塊，他認為還是要開放陸客，對產業來說會比較好。若不開放？他則說“那只能咬著牙來做”。



大陸是於2019年8月起暫停赴台灣自由行，迄今近6年。



蔡肇洋，1989年生，暨南國際大學國際企業所碩士，樂逸旅宿集團執行長兼負責人，在高雄、墾丁等地有經營飯店及民宿。擔任高雄觀光協會副理事長、高雄旅館公會理事、屏東民宿協會理事。



根據“交通部觀光署”資料，2025年1到9月全台旅館業（包含觀光旅館及旅館）客房住用率51.31%，較去年（2024年）同期49.15%略增。客房住用率排名前5名的縣市依序為台北市67.11%、新竹市67.03%、新竹縣58.37%、台中市53.93%及高雄市53.22%。



為何疫情解封全台住宿率仍拉不起來？



蔡肇洋表示，還是要開放大陸的民眾來台灣玩，才會對旅宿業比較好，因為比較同期的入境台灣人次，今年1到9月來台旅客超過605萬人次，雖較去年同期成長9%，但仍難破千萬人次關卡，因為一直少了陸客這一塊市場。



蔡肇洋表示，就算是限制性的開放對台灣來說是比較好的，可以補齊台灣平日比較缺少的遊客，因為台灣民眾都是假日（週六週日）出遊，觀光旅宿業平日面臨沒有人，開放陸客的話，產業也可以賺到入境旅客的錢，減少觀光逆差。

