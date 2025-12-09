中評關注：賴領導威信受挑戰　英系蠢蠢欲動

蕭美琴日前到宜蘭視察，獲得民進黨提名的宜蘭縣長參選人林國漳穿著印有名字的背心陪同。（府方提供） 中評社台北12月9日電（記者 黃筱筠）蕭美琴日前赴宜蘭縣礁溪視察，提及走出去與基層見面很重要，賴清德難免感到威脅，以此也觀察到英系的蠢蠢欲動。賴要抵擋英系挑戰，首先要穩住2026縣市長選舉，第二，則是讓台美關係更加穩固，甚至能超越蔡英文執政時期，增加對美軍購預算就是賴的籌碼。但賴能否達成這兩大目標，有很大挑戰。



蕭美琴日前到宜蘭礁溪出席活動，穿著“行政院”政務顧問、已經被民進黨提名參選宜蘭縣長的林國漳幾乎全程陪同，爭取曝光。此事件後來因一名24歲林姓警員銷假支援蕭美琴的交管勤務被撞成重傷，遭到在野黨批評蕭藉由公務輔選。而蕭當天在出席活動時，提到她都在接待外賓，特別跟賴清德說她要多到地方與基層民眾見面。



蕭美琴曾任駐美代表，曾參選台北市與花蓮縣“立委”，有經營地方經驗。自從擔任賴副手後，非常低調，行程以幫忙賴接待外賓，或出席軟性活動為主，直接到地方與黨公職接觸的機會比較少。蕭會提到未來要多到基層與民眾見面，很可能是英系已經在為2028初選做準備。



最近英系除了在蕭美琴開始有地方輔選活動外，縣市長選舉也積極佈局，英系與“行政院前院長”蘇貞昌力挺民進黨“立委”邱議瑩參選高雄市長，蘇貞昌的女兒、綠委蘇巧慧已經獲得民進黨提名參選新北市長，與英系友好的綠委王世堅目前雖民調輸給國民黨籍台北市長蔣萬安，但卻是民進黨內民調最高，最後英系會不會藉由黨內派系運作力挺王世堅？而北市既然不會贏，賴清德會不會順勢提名英系屬意人選，爭取英系2028不推人初選？



加上高雄市長初選最近非常激烈，賴清德屬意的綠委賴瑞隆，卻爆發出8歲兒子霸凌同學事件，重傷賴瑞隆聲勢，很可能影響最後初選結果，賴會不會介入協調？這些初選民調與提名過程，民進黨內各派系顯然都還在互相叫牌中。



除了2026初選派系運作，賴清德最希望是拉攏美國關係，最好可以超越蔡英文執政，蔡最後執政時期，直接與美國前眾議院議長麥卡錫在加州洛杉磯閉門會晤，賴要超越蔡執政時期的台美關係，難度很高。但最近賴直接規劃未來8年將投入新台幣1.25兆元特別預算，向對美購買武器等。