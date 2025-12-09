李國璋：綠打詐無能卻禁小紅書　本末倒置

民眾黨新竹黨部榮譽主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月9日電（記者 盧誠輝）“賴政府”上周突然以防詐為名宣布封在台擁有300萬用戶的大陸社群軟體小紅書至少1年，引發熱議。台灣民眾黨新竹黨部榮譽主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問認為，民進黨政府打詐無能卻禁小紅書，根本是本末倒置，惡劣的政治操作手段，只會更凸顯自己的執政無能。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，曾任民眾黨中央委員、民眾黨新竹黨部主委，現為民眾黨新竹黨部榮譽主委。



李國璋強調，民進黨執政這9年多來，詐騙案件和財損金額不斷攀升，“賴政府”執政這1年多來詐騙情況更是明顯惡化，今年預估詐騙總財損可能將達新台幣近千億元，但“賴政府”卻不知道要檢討自己，現在卻反而拿小紅書來開刀，根本就是本末倒置。



他提到，根據警方歷年的統計資料顯示，台灣的詐騙案件是從2016年蔡英文執政後才開始快速飆升，當時甚至被許多網友將2016年封為是“詐騙元年”，因為各種詐騙案件開始層出不窮，財損金額也不斷飆高，讓許多民眾都相當有感，普遍認為台灣的詐騙案就是從2016年開始急速惡化。



李國璋表示，2017年的詐騙案件已飆升到2.2萬多件，財損金額也達40億元，到了2023年詐騙案件更已超過3.7萬多件，財損金額高達88億元，創下當時的歷史新高。光是蔡英文執政8年來的詐騙案件和財損金額都幾乎已經翻倍成長，沒想到賴清德執政後卻更慘。



李國璋指出，2024年台灣的詐騙案件一口氣暴增超過3倍達12.2萬多件，財損金額也暴漲超過5倍達502億元。而今年光是到11月為止，台灣的詐騙案件已達16.1萬多件，累計總財損金額也已超過826億元，這還不包括12月的詐騙案件與財損金額，若加上去全年詐騙案件預估將近18萬件，財損金額則近千億元。