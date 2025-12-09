郭正亮：新潮流不讓賴瑞隆退選　因利益太大

賴瑞隆兒涉霸凌女童，賴7日見女童家長致歉、取得原諒。（照片：賴瑞隆辦公室提供資料照） 中評社台北12月9日電／民進黨籍“立委”賴瑞隆8歲兒子近日被指涉入校園霸凌案件，外界關注他是否會退出高雄市長初選？賴瑞隆表示，“未來我一樣會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。”對此，前“立委”郭正亮驚曝，新潮流堅持不讓賴瑞隆退，因為利益太大了！



爭取民進黨2026高雄市長選舉提名的“立委”賴瑞隆，近日忙於解決兒子校園霸凌案件，賴7日釋出與對方家長見面致歉的畫面，並已取得諒解。對於是否會繼續參選到底？賴瑞隆8日在“立法院”回應，犯錯就是檢討改進，未來會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。



前“立委”郭正亮8日在政論節目《亮話天下》中表示，賴瑞隆是否想退“我不知道”，但新潮流堅持不讓賴瑞隆退是真的！所以新潮流一堆市議員跳出來幫忙“圓事”，未來如果爆發更多真相，譬如有人關說施壓，一定會有市議員出面頂罪。



郭正亮說，這利益太大了，高雄市可以用多少人，花媽時代養了多少政治人！邱議瑩是陳水扁、蘇貞昌、陳其邁的系統，而且陳水扁的動作越來越大。



郭正亮表示，“民進黨內有兩個人我最佩服，對政治的觀察最犀利”，一是陳水扁，另一是邱義仁，也是民進黨公認最聰明的人。陳水扁公開表示支持陳亭妃、邱議瑩，他一定知道某些訊息，要跟賴清德PK。