金門戰爭台灣可上班上學？蘇偉碩酸爆苗博雅

社民黨台北市議員苗博雅稱，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學，醫師蘇偉碩諷刺，苗博雅“是個舉世罕見的人才”。（照片：蘇偉碩臉書） 中評社台北12月9日電／社會民主黨籍台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，以俄烏戰爭為例，烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，“如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的”。對此，社運界人士、反萊豬醫師蘇偉碩7日在臉書發文諷刺，苗博雅“是個舉世罕見的人才”。



苗博雅11月26日在直播中談及戰爭型態，指出許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，例如《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》。她並舉俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，“如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的”。



蘇偉碩嘲諷說，苗博雅“是個舉世罕見的人才”，許多網友也留言表示，“戰爭還可以正常上班，真的是人才”、“所以戰爭衹有軍人有事？百姓沒事？真的是奇才”、“看到她對戰爭的見解只能說讓我大開眼界”、“唯一支持苗博雅選台北市長”、“後備的都要上前線了還正常上班”。



網紅“館長”陳之漢也批評，苗博雅論述過於簡化、彷彿若台灣爆發戰事也能像烏克蘭一樣維持正常生活，他除反問苗“有去過烏克蘭嗎？哪來的正常上班”，也指出，台灣面積狹小、戰略條件完全不同，烏克蘭幅員遼闊不可相比。