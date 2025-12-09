蘇一峰：台3成西藥來自大陸　有韌性嗎？

針對胰臟酵素製劑“卡利消”爆出全台缺貨，醫師蘇一峰在臉書發文提出看法。(照:蘇一峰臉書) 中評社台北12月9日電／台灣的醫院傳出胰臟酵素製劑“卡利消（Creon）”缺貨，讓許多胰臟功能不全患者面臨無藥可用的窘境，強化藥品供應韌性成當務之急。胸腔科醫師蘇一峰8日指出，台灣西藥三成來自大陸，中藥更高達九成，怎麼抗中保台、還有韌性嗎？



胰臟酵素製劑“卡利消”爆出全台缺貨，醫師指出，該藥是全球少數能有效穩定胰臟功能的治療，沒有可取代藥物。“衛福部”食藥署8日證實，已接獲亞培、永信2家藥商通報缺貨，目前庫存僅剩1個月，現在已有1家業者提出申請，正在審查資料中，只要一通過就可以馬上輸入。



蘇一峰8日發文表示，台灣藥價越砍越低，歐美藥廠退出，補進來的當然是大陸藥廠。三成的台灣西藥來自大陸，中藥九成來自大陸，別說抗中保台了，“你的藥品重度依賴中國大陸，你自己都不知道嗎？”這三成的大陸西藥如果不出貨，台灣幾百萬病人受影響！



蘇一峰質疑，週刊報導，執政期間狂砍藥價，創造藥價黑洞腦殘口號。現在原廠藥跑光光，大陸藥品增3.5倍，台灣的三成藥品西藥來自中國大陸！抗中保台還有用嗎？“用一針一億元買天價藥物，花13億只買到13針藥物。現在藥品韌性都來自對岸提供！還有韌性嗎？”