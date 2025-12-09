沈伯洋教如何登入小紅書　黃士修諷智能堪慮

綠委沈伯洋教繞開DNS網域限制瀏覽小紅書，黃士修說，智能堪慮。（照片：黃士修臉書） 中評社台北12月9日電／台“內政部”以防詐為名宣布封禁在台擁有300萬用戶的大陸社群軟體小紅書至少1年，引發熱議。核能流言終結者創辦人黃士修8日在臉書發文質疑，民進黨籍“立委”沈伯洋為了安撫年輕選民，教他們繞開DNS網域限制，結果造成DNS防火牆的RPZ覆蓋率大幅下降，以後需要擋真正的詐騙網站時怎麼辦？



黃士修表示，沈伯洋自爆，封鎖小紅書其實是統戰疑慮，但沒有法律工具能用，所以必須假裝“也只能因為詐騙”。沈伯洋將自己與“用詐騙當借口”的劉世芳切割，還暗示“這不是打詐專法第39條那種漸進式處罰”。



黃士修指出，沈伯洋安撫那些年輕選民，“小紅書仍然是正常運作的網站”，並教你怎麼用DNS繞開限制。但，如果DNS（域名系統）是地址簿，RPZ（網路過濾技術，常被稱為“DNS防火牆”）則是路障清單。“內政部”這次用的“停止解析”手段，就像在台灣地址簿上把小紅書塗掉，讓你的電腦找不到路。用戶直接問國際地址簿，馬上就能拿到正確地址。結果造成RPZ覆蓋率大幅下降。



黃士修強調，沈伯洋在向大眾傳遞一個訊號，如果管制目標不具備高度的社會共識，則任何DNS級別的管制都會被集體唾棄。未來若真的需要用RPZ去擋詐騙網站，用戶也會習慣性地繞過，導致RPZ這個工具的效能被削弱。“作為民進黨不分區扛霸子，智能實在堪慮！”



黃士修說，沈伯洋這種人還自稱是反認知作戰的資安專家？“業界早就對這種詐騙分子敢怒不敢言。”