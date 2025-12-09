童子賢籲核綠共存　完全發展光電毀台灣農業

和碩聯合科技董事長童子賢。（中評社 資料照) 中評社台北12月9日電／台“經濟部長”龔明鑫日前表示核三廠最快2028年重啟，而蔡英文日前卻發文護綠能。和碩董事長童子賢8日表示，有人說台灣地狹人稠不適合核能，但不妨參考比利時及瑞士，“核綠共存”可支持台灣經濟發展及民生需求電力，改善台灣的空氣汙染。如果完全發展太陽光電，會摧毀台灣的農業，氣候變遷後，農業是台灣保障糧食安全的戰略型產業，千萬不能摧毀。



“立法院”11月三讀通過環境評估法修正案，加嚴光電環評規範也限制開發面積。不過從台鹽弊案再到“小英男孩”鄭亦麟，綠能醜聞連爆。但蔡英文7日卻罕見在卸任後對政策發聲。她說，發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識。台灣三個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。但她也強調，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案。若因少數個案，使光電產業遭汙名化，將與全球趨勢背道而馳，她建議光電政策修正，“邁向2.0再進化”。



核能學會8日舉行第33屆第三次會員大會，除了例行年會業務報告，今年核能學會頒出兩大重要獎項，分別頒發象徵核能界最高榮譽的“朱寶熙紀念獎”予前核四廠長王伯輝，接著頒發“特殊貢獻獎”予和碩董事長童子賢，以表揚他們在許多場合不遺餘力地推廣核能民生應用所做的努力。



童子賢表示，台灣不產石油、不產煤、不具大規模水力條件，卻同時擁有高度發展的科技產業，因此能源選項格外重要，他舉瑞士、比利時為例，人口稠密或地形受限的國家仍使用高比例核能，並與水力、太陽能搭配形成穩定、接近零碳的供電模式。

