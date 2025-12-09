鏡週刊爆涉貪關鍵　黃國昌怒不容宵小禍亂

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北12月9日電／《鏡週刊》9日報導，稱檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於李麗娟是台灣民眾黨主席黃國昌最關鍵的防火牆，一旦遭突破心防，黃國昌利用凱思收錢辦事的貪污罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上的刑責。黃國昌“國會”辦公室今天也做出回應，民進黨為打擊政敵，破壞司法公正，痛批黨檢媒三位一體再進化，連檢調要約談哪些對象都能瞭若指掌。黃國昌不會姑息，業已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。



黃國昌辦公室今天發出兩點聲明回應，第一，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，鏡週刊都可以“暸若指掌”，儼然在幕後指揮，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞台灣司法公正，“以黨領政”、“以鏡領檢”，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實民眾黨前主席柯文哲所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。



第二，對於鏡週刊持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑黃國昌的姻親匯款成立凱思公司，被黃國昌打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，黃國昌不會姑息，業已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。



《鏡週刊》9日報導，黃國昌遭控擔任“立委”卻利用人頭成立凱思國際拿錢辦事，而凱思國際負責人李麗娟只是人頭，加上黃國昌的小姨子高翬突然收掉耘力公司，為避免串、滅證，檢調近日極可能首度約談李麗娟，由於她是黃最關鍵的防火牆，一旦遭突破心防，黃國昌利用凱思收錢辦事的貪污罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上的刑責。