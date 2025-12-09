栗正傑：日戰機挑釁闖中方演訓區別有用心

台退役少將栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北12月9日電／日本防衛省稱聲，航空自衛隊F－15戰機本月6日兩度遭中國大陸殲－15戰機以雷達“照射”，中方則強調日本不顧反覆警示蓄意滋擾。台退役少將栗正傑8日在政論節目分析，是日本戰機擅闖陸方演訓區域，抵近偵察，“完全是別有用心”。



針對這起事件，栗正傑8日在政論節目《中天辣晚報》中斷言，日本才是率先挑釁的一方。他分析，日本企圖透過軍機抵近偵察，把大陸艦隊限制在第一島鏈內；對大陸而言，遼寧號若要進入西太平洋，勢必得通過宮古海峽，而航艦出海必定伴隨潛艦與護衛艦，整體戰鬥群防護範圍可達400公里。



栗正傑指出，此次事件不可能只是“搜索雷達”的操作，因為航母與預警機的監控能力已足夠，沒有必要由戰機再度搜索。他認為殲－15明顯啟動的是“火控雷達”；而日方F－15可能根本沒料到解放軍會如此強硬，竟鎖定長達30分鐘，才會讓日本深夜緊急召開記者會。



栗正傑強調，若真演變成空中衝突，F－15恐怕難以在性能上壓制殲－15，“這次是日本挑釁在先，解放軍絕不會示弱”。



栗正傑最後也說，日本F－15配對的飛彈是AIM－120，而殲－15的飛彈霹靂－15就打200公里了，“而且霹靂－15就是當初印巴空戰的飛彈”。