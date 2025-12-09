可邊打仗邊生活？羅智強：絕不能走烏克蘭路

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月9日電（記者 張嘉文）親綠社民黨籍台北市議員苗博雅近日聲稱，如台灣在戰爭狀態，也能像烏克蘭維持正常生活，“該上班、上學、開店的都照常運行”，遭到揶揄。中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天表示，台灣不當烏克蘭，台灣也絕對不能變成烏克蘭，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。



羅智強說，基本上對台灣最好的戰略發展，就是既要投資戰備，也要投資和平，該做的“國防”要做，相關外交的盟誼要建構，兩岸關係也要推進，這才是我們生存發展的最佳安排。



苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，以俄烏戰爭為例，烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，“如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的”。



羅智強今天對此在“立法院”受訪時說，台灣不當烏克蘭，台灣也絕對不能變成烏克蘭，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。對於台灣的安全維護，國民黨的立場向來就是投資戰備也要投資和平，國民黨執政的時候就做得到，非常遺憾，賴清德執政做不到，賴面對天價高昂的軍費，但卻相對已經淪喪了台灣海峽的縱深。



羅智強說，再看看遠方的烏克蘭，當時民進黨不是上上下下，每個人都大喊說“我們都是烏克蘭人”，他不知道為什麼賴清德跟“行政院長”卓榮泰等人，現在看看烏克蘭，還說得出我們都是烏克蘭人嗎？今天烏克蘭的戰爭例子，就是在警惕台灣，我們真的不要走到同一條路上。