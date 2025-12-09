卓榮泰喊話藍白　總預算與軍購過其餘都可談

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）朝野僵局讓工商界憂心，“行政院長”卓榮泰9日出席商業領袖座談會時表示，只要“立法院”能針對明年度總預算案，及新台幣1.25兆元的強化防衛韌性特別條例都好好審議通過，其餘議題都可以坐下來談，“行政院”無所不能談的。



台灣商業總會理事長許舒博9日上午舉辦“2025“行政院”與商業領袖座談會”，“行政院長”卓榮泰大陣仗率逾70位行政官員與會，與產業界溝通、聽取意見。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，“立院”現在最重要的工作有2個，第一是儘速審查明年度總預算案，這筆預算攸關明年能否順利施政、推動國家發展、照顧人民的總預算。第二是盡快審查1.25兆元的強化防衛韌性特別條例，這涉及國家主權與安全，同樣至關重要。



卓榮泰說，“立法院”步步進逼、層層圍堵，提出許多目前不應該耗費大量時間討論的法案，包括國籍法、兩岸人民關係條例中，陸配取得身份證由6年縮短至4年等，這些都不是當前最急迫的議題。



卓榮泰喊話，只要明年度總預算案，及1.25兆元強化防衛韌性的特別預算能夠好好審議通過，其餘議題都可以坐下來談，“行政院”無所不能談的。