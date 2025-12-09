綠委駁賴蔡角力　蔡提光電2.0非指點江山

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月9日電（記者 俞敦平）針對蔡英文在臉書發文提出“光電2.0”概念，遭中國國民黨籍“立委”解讀為意在向“賴政府”“指點江山”，甚至暗示是為了阻擋“賴政府”可能重啟核電的政策轉向，維護舊有綠能利益。對此，民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱在今日的黨團記者會上反駁，定調蔡英文的發言並非權力介入，而是為了協助現任執政團隊解決光電發展面臨的法規困境。鍾佳濱強調，所謂的賴蔡路線分歧是外界過度解讀，真正的阻礙並非黨內矛盾，而在於在野黨聯手設下的立法障礙。



隨著“賴政府”上任後，面對能源短缺壓力，政壇頻傳“賴政府”可能在核能議題上採取較務實開放的態度，此舉被視為可能衝擊過去八年大力扶植的光電產業利益。蔡英文在此敏感時刻發文大談光電發展與掃除弊端，隨即被藍營解讀為“英系”出手捍衛政治遺產，試圖透過輿論壓力限縮賴清德在能源政策上的轉圜空間，甚至形容為卸任“元首”對現任的“指點江山”。



對此，鍾佳濱今日回應時，將問題核心從“英賴之爭”指向“朝野對抗”。他指出，光電產業目前的確面臨發展瓶頸，但這並非因為新舊政府路線不同，而是因為國眾兩黨在“立法院”強勢通過了被綠營稱為“光電三惡法”的修正案——包括《環境影響評估法》、《發展觀光條例》與《地質法》。

