廚餘禁令配套不良　黃國昌憂校園午餐品質

民眾黨主席黃國昌走訪新北汐止營養午餐團膳廚房，看到堆置的大批廚餘桶，非常擔心影響環境衛生甚至食安。(照：民眾黨團提供） 中評社台北12月9日電／台灣在10月爆發非洲豬瘟後，“農業部”下令2027起禁用廚餘養豬，衝擊餐飲業尤其是校園營養午餐。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今天前往雙北最大的營養午餐團膳廚房瞭解，並點出廚餘處理問題，養豬業不收後，存放、焚燒等都是成本，甚至恐轉嫁到營養午餐團膳，瘦了學童、肥了通膨，呼籲中央儘速和地方主管機關研議解決辦法。



黃國昌今天走訪雙北最大、位於新北市汐止的營養午餐團膳廚房，光是外場就堆放了30餘桶廚餘桶，這還是因為廠區空間夠大才可暫置幾天。“中華民國”餐盒食品商業同業公會聯合會理事長陳明信表示，桃園還有餐飲業者打給他求救，說各地餐飲業廚餘大爆炸，清運業者也忙不過來沒辦法代收代送，只能堆在自家廚房，非常擔心影響環境衛生甚至食安。



黃國昌指出，“小店家如此，團膳業者更頭痛。”過去營養午餐的剩食會從校園運回團膳廠房，再提供養豬戶使用，如今養豬業不收了，處理廚餘的成本全轉嫁給團膳業者吸收，而各地焚化爐量能又極有限，團膳業者經常是一大早準備給孩子的餐食、中午過後回收剩食、接著又要趕快把廚餘送去焚化爐燒，更經常在焚化爐廠區外一排3、4個小時，幾乎沒有時間休息。



黃國昌表示，至於沒有辦法自送焚化的，業者還得找地方暫置。幸好現在北台灣天氣轉冷，否則氣味、蚊蟲恐怕引發污染和鄰居抗議，那中南部怎麼辦？有些團膳業者調不到車，只能用營養午餐餐車來運廚餘，衛生與食安都有問題。

