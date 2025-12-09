卓榮泰拒執行財劃法　藍黨團將提譴責案

國民黨團9日召開記者會。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月9日電（記者 黃偕華） “立法院”日前否決“行政院”提出的《財政收支劃分法》覆議案，官方堅持不執行。中國國民黨“立法院”黨團9日召開記者會，譴責此一行為是毀憲亂政，賴清德、卓榮泰宛如土皇帝、卓大帥，踐踏“行政院長”職權、尊嚴，連深綠學者、律師、官員都看不下去。國民黨團將提出對卓榮泰的譴責案，呼籲卓榮泰懸崖勒馬、依法行政。



國民黨團書記長羅智強表示，卓榮泰拒不執行三讀通過，經賴清德公布的財劃法，難道現在是毀憲亂政的土皇帝嗎？按照《“中華民國憲法”增修條文》規定，“行政院”對“立法院”通過的法律提出覆議後，一旦被否決，就衹有一種選擇叫做“接受”，不然就辭職。而卓榮泰第一時間告訴大家，“我不執行”，宛如土皇帝、卓大帥般“你奈我何”？



羅智強指出，卓榮泰拒不執行新版《財劃法》，此舉不僅踐踏法律，傷害地方自治，損及和影響各地方政府統籌分配款相關財源。陸續提出8次覆議案，遭“立院”8次否決、打臉的卓榮泰，自己踐踏“行政院長”尊嚴。進一步拒絕執行“立院”通過的法律，連深綠學者都看不下去。國民黨團對卓榮泰的作為，提出嚴厲譴責，會在“立法院”提出譴責案。

