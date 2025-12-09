許舒博曝鄭麗君談關稅笑容滿面　應低於20%

商總理事長許舒博接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判尚未底定，台灣商業總會理事長許舒博9日受訪表示，建議政府在12月底前談定關稅，讓產業界有所因應。他也爆料，負責帶團談判的“行政院副院長”鄭麗君與他有幾次對話都面帶笑容、把握十足，關稅應低於20%，否則應笑不出來。



至於“行政院長”卓榮泰表達，今年各方預估台灣的經濟成長率可達7.37%。許舒博說，看起來很棒，產業發展談經濟成長數字是不準的，因為產業別有很大落差，可能是高科技產業、電子業帶動比較多，傳統產業還是相對受關稅影響，中部的工具機業、水五金業問題還是很嚴重，還有逾9000人在放無薪假，對很多傳產來說，出口是衰退的，不能只報喜不報憂。



台美關稅談判還未有定案，目前仍採“20%+N”的暫時性關稅，而卓榮泰在11月26日曾對外表達，目前技術性磋商已完成，正在進行文書交換確定內容。



台灣商業總會理事長許舒博9日上午舉辦“2025“行政院”與商業領袖座談會”，“行政院長”卓榮泰率逾70位行政官員與會，與產業界溝通、聽取意見。



許舒博會後接受媒體訪問表示，今天座談會上比較少談關稅，因為到底關稅多少都不知道，討論也沒有，得要知道答案後再討論才有用。鄭麗君跟他幾次對談中都面帶笑容，很有十足把握的樣子，關稅應低於20%，若關稅高於20%，或要再疊加上去的話，鄭應該笑不出來，既然笑得那麼燦爛，應低於20%。



許舒博也說，當然，台美對等關稅若能15%會更好。現在關稅不決定，產業界很難去接單，建議政府是不是能在12月底前跟美國談出完整的關稅標準，讓產業界有所因應。至於要付出什麼代價、要增加多少投資，那都是後話了，關稅未談定，要產業界怎麼去投資？