藥品供應鏈全遷美？王正旭：台加速盤點替代

醫師出身的民進黨籍不分區“立委”王正旭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆12月10日電（記者 張穎齊）台美關稅協議談判已進入最後階段，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，目標將所有半導體、藥品供應鏈整個留在美國。醫師出身的民進黨籍不分區“立委”王正旭接受中評社訪問時指出，美國要掌握藥品與科技製造供應鏈，可理解、但衝擊可預期，台灣應加速盤點原料藥、自製藥品與進口替代方案，以確保民生用藥不受影響。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前透露，台美關稅協議談判已進入最後階段，美方目標是讓供應鏈“全部留在美國”，包含半導體與藥品產業。美方希望台灣訓練美國勞工，協助美國建立在地生產能量。



王正旭向中評社表示，美國總統特朗普以“讓美國再偉大”為名推行製造業回流策略，對半導體與藥品等關鍵產業採取回流掌控，而對台灣的藥品有何影響？台灣有許多原廠藥仰賴進口，而原料藥部分雖有一定自製能力，當然仍需擴充韌性。



王正旭，出生於嘉義，中國醫藥學院醫學系學士、陽明大學公共衛生研究所博士，歷任基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師及癌症中心主任、長庚大學醫學院教授、前癌症希望基金會董事長等。是台灣知名血液腫瘤科權威。



王正旭建議，政府應持續盤點關鍵藥品與原料庫存，確保緊急時期供應不中斷。台灣的鄰近國家日本、韓國也有所準備，台灣可與日、韓共同討論處理應對，盤點用藥，讓台灣人不至藥品匱乏，政府會有適當處理方式。



特朗普已宣布自10月1日起對所有品牌藥與專利藥課徵100%關稅、僅美國本土設廠可免稅，台美最終關稅若揭曉，藥品仍維持一樣關稅？

