網瘋傳破解小紅書方式　李昶志：禁令變笑話

中國國民黨青年部主任李昶志。（中評社 資料照） 中評社高雄12月9日電（記者 蔣繼平）民進黨政府禁小紅書後反被網友分享兩步驟簡單翻牆，還引起百萬人瘋傳。對此，中國國民黨青年部主任李昶志向中評社表示，超過130萬次查詢破解方法、社群上鋪天蓋地的教學文章，都在告訴執政的民進黨一個殘酷事實，民進黨政府的禁令只是一個笑話。



受台灣年輕人喜愛的大陸APP“小紅書”，近日遭“內政部”以涉詐為由封鎖1年，結果反而讓小紅書衝上手機商店社交類APP排行榜冠軍，甚至Threads上還有網友分享破解政府封鎖的方式，只要簡單1步驟，不需另外花錢就能繼續使用小紅書，吸引逾百萬年輕人瘋傳。



對此，李昶志表示，過去台灣人笑對岸民眾需要翻牆，如今台灣人自己也要學習這套“生存技能”，這代表民進黨政府與人民信任關係破裂的開始，當民進黨政府以為自己在維護“國安”、防止詐騙，實際上卻在摧毀台灣人民對民主政府的信任。



民進黨會這麼做的原因，背後是在害怕什麼？



李昶志表示，民進黨真正害怕的是這種不在民進黨政府掌控之中的兩岸交流。因為小紅書上的內容，有關美妝、穿搭、旅遊、美食、追星等等，看似與政治無關，但恰恰是這種“日常生活的文化交流”，這最讓民進黨政府寢食難安。

