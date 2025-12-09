60名馬祖官兵集體涉詐　馬文君喊加薪養廉

馬防部士官兵提供個人銀行帳戶給詐騙集團，藍委馬文君表示，軍人待遇需檢討。（照片：馬文君提供） 中評社台北12月9日電／台軍馬祖防衛指揮部所屬單位近日遭爆逾60位士官兵，涉及以每月新台幣3000至5000元不等報酬，提供個人銀行帳戶給詐騙集團使用。中國國民黨籍“立委”馬文君9日指出，一邊是基層官士兵為了幾千元蠅頭小利與詐騙集團合作，另一邊是“賴政府”對軍人每月加薪、加給斤斤計較，她表示，期待“加薪養廉”能挽救，本案不僅是台軍方內部軍紀與管控問題，包括軍人待遇、薪俸、加給都需要檢討。



媒體報導，馬祖防衛指揮部超過60位官士兵與詐騙集團勾結，以每月3000至5000元不等的報酬，利誘同袍提供個人銀行帳戶，供詐騙集團不法金流使用。對此，“國防部”重申，對於涉案官兵“嚴懲不貸”，只要確認涉詐一律依法汰除，但經檢方調查目前涉案人數恐超過60人，人數之多、影響之大，恐怕不是汰除就能簡單解決，是否會影響馬祖日常的演訓戰備，需要“國防部”審慎應對。



馬文君表示，藉此案呼籲賴清德、“行政院長”卓榮泰、“國防部長”顧立雄好好省思：當基層官士兵會為了幾千元的蠅頭小利與詐騙集團合作，以身試法、鋌而走險，找自己的部隊弟兄下手，而政府卻對軍人每個月的加薪、加給斤斤計較；當賴清德提出1兆2500億的“國防”特別預算之際，卻堅持不願意多花幾百億元依法編列已通過三讀的《軍人待遇條例》預算，不為人軍加薪，“這對軍中紀律、軍心士氣又會造成什麼樣影響，弟兄們又會怎麼想呢？”



馬文君表示，本案不僅僅是軍方內部軍紀與管控問題，包括軍人的待遇、薪俸、加給都需要檢討，也請賴清德、卓榮泰及“國防部”好好思考。