中評關注：小橘書全台宣講　綠暖場2026

“台灣全民安全指引”小橘書全台宣講第一站在基隆慶安宮。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆12月10日電（記者 張穎齊）民進黨新潮流菊系大將、台“內政部長”劉世芳領軍推動的“台灣全民安全指引（小橘書）”宣講會，9日從台灣頭的基隆開跑，預計在全台16縣市巡迴舉辦。活動名義是強化防災與全民安全觀念，但因啟動時間、地點與民進黨2026縣市長提名布局高度重疊，是否成為民進黨地方選舉的暖身操，受到矚目。



“內政部”對外表示，安全指引宣講旨在宣導地震、海嘯、颱風、土石流等自然災害防範，以及面對空襲或軍事威脅的應變準則，希望透過宮廟社區網絡深化全民安全意識。然而，舉行首場的基隆慶安宮是賴清德舅舅童永擔任主委的廟宇，而童永孫子、賴清德姪子、民進黨籍基隆市議長童子瑋，可望取得提名代表民進黨競逐明年基隆市長。



且值得注意的是，台官方推廣小橘書期間，劉世芳下令將大陸平台小紅書禁止1年；民進黨秘書長徐國勇更於8日即在基隆透露，基隆市長提名案“年底前將拍板，由民進黨主席賴清德親自宣布”，使得這場宣講的時機格外敏感，引發政治聯想。



另外，劉世芳在宣講時雖未談政治，但文官系統的消防署長蕭煥章卻形容“台灣有壞鄰居每天派機艦問早問安，若來犯，我們已準備好”，此言讓“全民安全”的防災宣講，瞬間轉為“抗中保台”色彩濃厚的政治語境。



在賴清德日前才強調“2027可能中國武統台灣關鍵年”的背景下，小橘書宣講內容從民防延伸至軍防，確實與民進黨今年上半年推動的全民“國防”教育與“人民是頭家”下鄉活動有幾分類似。這也讓外界聯想，政府是否藉由行政力量進行一場軟性選舉動員？



根據“內政部”規劃，12月9日起結合全台16座宮廟舉行宣講，每場約200至300人，邀請縣市長、消防局、里長及信眾參與。雖然官方強調此為跨部門防災合作，但宣講名單幾乎涵蓋明年民進黨提名重點縣市，時程與選對會拍板節奏相近，不免讓人聯想防災兼選舉暖場？

