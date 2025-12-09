鄭文燦批檢方洗筆錄　桃檢反擊無假資料

鄭文燦9日到桃園地方法院開庭後步出法院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月9日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年，法院審理中。鄭9日第10次開庭時2度發聲為己辯護，批評檢方涉嫌“洗筆錄”，把對他有利的證據蓋牌。但桃園地檢署檢察官則反擊強調，沒有拿任何假資料來詢問相關被告，這些都是真實資料，沒有不正訊問的情況發生。



鄭文燦去年7月11日遭收押禁見，8月28日以新台幣2800萬元交保，直到去年12月19日才首次開庭。鄭案審理至今已開過10次庭。9日開庭時，鄭文燦由王牌律師團錢建榮、鍾維翰與施宣旭擔任辯護律師，桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、吳昇峰和公訴組檢察官邱健盛應戰。這次主要是為了勘驗鄭案另2被告侯水文與廖俊松的偵訊光碟。



鄭文燦在勘驗完光碟後2度發聲為己辯護表示，檢察官對於有利或不利被告的證據都應該記載，這是刑事訴訟法的義務，但若是透過剪裁證據或是把對被告有利證據蓋牌的方式，那檢察官就不是為了發現真實，而是預設立場，以編造犯罪情節的手段，寫好劇本，再請被告逐漸修改證詞，這就是被外界所稱的“洗筆錄”。



鄭文燦說，他相信這只是檢察官的一時疏失，而不是故意所為，也相信是檢察官為了辦案心切，但也不應該刻意把對被告有利的證據蓋牌。他希望重要的證詞不要被蓋牌，不要被消失，也不要被刻意的隱瞞，所以才有勘驗這些偵訊光碟的必要性。



桃園地檢署檢察官邱健盛則反擊強調，“最高法院”禁止的是虛偽誘導和錯覺誘導，而本案檢察官並沒有拿任何假資料來詢問相關被告，無論是監聽譯文或蒐證影片，這些都不是假資料，只要是真實的資料，檢察官本來就可以訊問，所以根本就沒有不正訊問的情況發生。