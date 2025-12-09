彰化綠營拚初選熱鬧滾滾　藍營冷清基層焦慮

綠委陳素月爭取提名參選彰化縣長。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月9日電（記者 方敬為）明年彰化縣長選舉，民進黨提名採取“類初選”機制，近期4位參選人拚初選，動作頻頻，車隊掃街、造勢活動、座談會、親子活動樣樣來，綠營選將躍躍欲試，似乎對選情很有信心。反觀國民黨方面，雖然有3位人選，但仍撲朔迷離，也讓藍營支持者相對焦慮，深怕整合步調落後。



民進黨下屆彰化縣長提名，共有“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富提交參選意願書，中央黨部決議採對比式民調提名，訂12月15日到18日間擇一日舉行。



綠營自從提名機制敲定後，4位參選人幾乎天天在縣內跑透透，力拚曝光，爭取選民支持。陳素月9日啟動車隊掃街，從溪州鄉出發前往彰化市南瑤宮參香祈福，串連南北彰化；黃秀芳則展開全縣站路口大拜票，選擇員林市五叉路口，懇請“縣長電話民調，拜託唯一支持！”；邱建富持續舉辦鄉親座談會，發表政見；林世賢也利用公餘時間拜票爭取支持。



由於彰化縣從1989年起，即呈現藍綠輪流執政的局面，歷任縣長分別是民進黨周清玉、國民黨阮剛猛、民進黨翁金珠、國民黨卓伯源、民進黨魏明谷、國民黨王惠美。地方熱議，在王惠美任期屆滿後，下屆縣長可能回到民進黨手上，也讓綠營選將躍躍欲試。



有別於民進黨內部初選如火如荼，國民黨相對冷清許多，最具知名度的藍委謝衣鳳迄今未表態參選，宣布參選的縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋的知名度與實力則稍嫌不足，即使兩人都在現任縣長王惠美的麾下，對外都稱“縣長派”，不過與綠營人選相比，仍相對弱勢。這也讓藍營支持者相當焦慮，尤其眼見綠營選將動作頻頻，彷彿勝券在握，紛紛呼籲黨部要盡快整合。

