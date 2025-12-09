小草女神劉芩妤參選台中議員　拼關鍵一席

劉芩妤(中)9日前往民眾黨台中市黨部完成登記，宣布投入西屯區市議員選戰。（照片：劉芩妤提供） 中評社台中12月9日電／有“小草女神”外號的台灣民眾黨《民眾之聲》主持人劉芩妤9日前往民眾黨台中市黨部正式完成登記，宣布投入西屯區市議員選戰。劉芩妤現場喊出“智慧西屯、宜居西屯、永續西屯”三大願景，誓言要在這場艱困戰役中，為民眾黨在台中市議會拼出成立黨團的關鍵拼圖。



西屯區作為台中市政經中心，歷來是藍綠兵家必爭之地，選情激烈程度堪稱“一級戰區”。面對挑戰，劉芩妤表示，“我知道西屯很難選，但正因為艱難，才更需要有人挺身而出。”她強調，民眾黨要在中台灣發揮實質影響力，目標絕不僅是單點突破，而是要達成“成立議會黨團”的戰略目標。她願意扛起開拓者的責任，在這個指標性選區，證明中間選民的力量足以撼動傳統板塊。



“越艱難的時候，越需要善念；改變成真，持續發生。”劉芩妤引用創黨主席柯文哲的信念，強調參選初衷。她表示，過去幾年看著前主席柯文哲、現任主席黃國昌與黨內夥伴在風雨中前行，讓她深刻體會到政治的核心應回歸“以民眾為本”。



劉芩妤提到，在擔任主持人的過程中，她學會了“傾聽”與“轉譯”，能將複雜的政策轉化為民眾聽得懂的語言。此次參選，就是為了實踐理念，證明素人參政也能用專業與熱忱，改變傳統的藍綠版圖。



針對西屯區的未來，劉芩妤提出“西屯十力”政策藍圖，並歸納為三大核心願景：



一、【智慧西屯】：強化移動力與安全力 致力於推動智慧交通配套與路網監控，讓交通不再塞到懷疑人生，提升通勤的“移動力”。同時透過科技執法與環境智慧照明，守護路口與校園，讓市民走在路上不用提心吊膽，補足市民所需的“安全力”。



二、【宜居西屯】：落實居住、育兒、樂齡、平權與教育力 西屯要成為青壯世代最強的後盾。主張推動更靈活的公共支持系統，包含推動多元社會住宅以落實“居住力”、完善彈性托育提升“育兒力”、優化長輩在地安老空間強化“樂齡力”，並確保女性與孩子能在公平環境下成長，實踐“平權力”與“教育力”。



三、【永續西屯】：守護呼吸、職安與幸福力 繁榮必須伴隨著永續。劉芩妤承諾將監督政府落實淨零轉型，讓空氣能放心吸，找回“呼吸力”；同時重視基層勞工權益與職場安全，捍衛“職安力”。讓西屯不只是消費中心，更是每個人都能安心生活的堡壘，創造真正的“幸福力”。



劉芩妤最後強調，她參選的初衷很單純，就是希望讓“理性、務實、科學”的力量進入市議會。她將發揮主持人擅長的溝通能力，成為市府與市民之間最通暢的橋樑，讓西屯區成為一座智慧、宜居且永續的幸福城市。