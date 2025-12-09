韓國瑜宴世界留台校友會聯誼總會

韓國瑜9日中午在立法院康園餐廳宴請“第13屆世界留台校友會聯誼總會參訪團”。(照:韓國瑜辦公室提供) 中評社台北12月9日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天中午在“立法院”康園餐廳宴請“第13屆世界留台校友會聯誼總會參訪團”，多位跨黨派“立委”及“僑務委員會副主委”李姸慧共同出席，展現“立法院”對海外僑胞與留台校友團體的高度重視。韓國瑜致詞強調，世界留台校友會成員與台灣建立深厚情誼，是台灣最親密的家人與堅實夥伴。



第13屆世界留台校友會聯誼總會林齊國以寮國難民身份來台，創立典華幸福機構，涵蓋婚禮連鎖、飯店經營等多元業務，擁有台中林酒店、高雄林皇宮酒店等事業。



韓國瑜9日中午在中國國民黨籍“立委”謝衣鳯、王鴻薇、羅智強、翁曉玲、民進黨籍“立委”羅美玲、台灣民眾黨籍“立委”張啓楷，以及“僑委會副主委”李姸慧等人陪同下，於“立法院”康園餐廳款宴“第13屆世界留台校友會聯誼總會參訪團”一行。



韓國瑜致詞表示，世界留台校友會成員多在青年時期赴臺求學，與台灣建立深厚情誼，是台灣最親密的家人與堅實夥伴。他強調，近年國際局勢動盪，但台灣展現強大韌性，更擁有熱情、遍佈全球的華僑及留台校友，在疫情期間與各類災害時，總能第一時間伸出援手，令人感念。



韓國瑜談及中華文化的重要性，指出外籍人士雖能習得華語日常用法，但文化底蘊需長期累積，因此台灣更應肩負文化傳承使命，同時展現成熟民主制度的韌性。他表示，“立法院”雖有不同政見，但能理性辯論、和平共處，反映民主具有自我修復能力。



面對台灣外交處境艱困、“邦交”國僅12國的現狀，韓國瑜特別強調僑務工作的重要性。他舉近期台灣旅客在杜拜遭遇拘留時獲僑界協助為例，指出僑胞與留台校友是海外最寶貴的資源，也是推動公共外交與國民外交的關鍵力量。



世界留台校友會聯誼總會總會長林齊國致詞表示，華僑在“國家”發展中向來扮演重要角色。自1942年南洋華僑協會成立以來，歷任組織始終支援“中華民國”並推動僑民回台投資，對台灣經濟貢獻深遠。他說，目前聯總共有18個會員國，此次有11國代表返台，充分展現留台校友與台灣的緊密聯繫。



林齊國預告，“世界留台聯總代表大會”將於明年（2026年）在臺灣舉行，屆時將邀韓國瑜與跨黨派委員出席，與全球校友交流。