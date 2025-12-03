美國會刪邀台軍演條文　揭仲析兩原因

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲。（中評社 資料照） 中評社台北12月10日電／針對美國參眾兩院協商發布的《2025財政年度國防授權法案》（NDAA），將原先眾議院版本中明確寫入“邀請台灣參加環太平洋軍演（RIMPAC）”的條文刪除。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲9日表示，可能是特朗普政府目前正與北京就經貿談判與明年四月的訪中行進行磋商，認為這段文字可能會帶來變數；特朗普政府也可能在考慮恢復邀請大陸參加環太軍演，所以才要將這段已多次出現在相關法案中的文字移除。



揭仲解釋，在本次《國防授權法案》中，將撥給最高10億美元供於推動“台灣安全合作倡議”，相較2025年度的3億美元提升三倍以上，雖然最後究竟能執行多少，還是取決於行政部門，仍顯示美國國會參眾兩院對台灣的高度支持。因此，“邀請台灣參與環太軍演”的內容被移除，甚至連“邀請台灣擔任觀察員”的修正文字都不留，應該是美國行政部門出面運作國會領袖進行調整。若推測屬實，則美國行政部門可以保留“台灣安全合作倡議”等內容，卻要將環太軍演部分移除，就可能是值得台灣注意的警訊！



揭仲說，美國行政部門要移除“邀請台灣參與環太軍演”的內容，第一個可能的原因是，不邀大陸參加、卻邀台灣參加，使環太軍演看起來像是針對大陸、變相的反中軍事聯合演習；在華府正與北京磋商經貿談判與明年特朗普總統的國是訪問之際，特朗普政府核心人士不願在此時讓北京有這種聯想，也可能是想藉這個舉動，向北京釋放善意。



揭仲指出，第二種可能，即特朗普政府的國安高層正在考慮是否恢復邀請北京參加環太軍演，當作推動明年四月國是訪問順利成行的見面禮；若真有這種可能性，則在《國防授權法案》中保留“邀請台灣參與環太軍演”的內容，就顯得不太適合，特別是軍演的相關邀請可能在明年一月就會開始。揭仲認為，若沒有這層考慮，就很難解釋美國行政部門為何可留下“台灣安全合作倡議”、“台灣安全援助路線圖”與評估成立“區域應變儲備庫”等內容，卻單獨要運作國會領袖拿掉環太軍演的相關內容？



大陸在2014年與2016年曾應美國的邀請，派艦隊參加環太軍演；在2018年1月時又再度接到美國的邀請，但在5月23日被美國以“在南海爭議上的軍事擴張造成區域局勢不穩”為由而撤銷，之後就再也沒有收到參加這項演習的邀請。