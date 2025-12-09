CRIF：台上市公司在陸收益新高　投資額下滑

近5年台灣上市公司大陸投資收益成長變化。（照片：中華徵信所提供） 中評社台北12月9日電／台灣中華徵信所（CRIF）9日表示，今年前三季上市公司來自大陸的投資收益為新台幣4185.85億元，不僅較去年同期的3641.57億元成長14.95％，呈現連續增長，更已超越2021年前三季的新台幣4024.66億元，再度創下歷年同期新高。值得注意的是，台灣對大陸的投資金額持續下滑，今年前3季台灣對陸投資僅8.93億美元，較去年同期的33.36億美元大幅減少73.23％。



CRIF9日發布新聞稿表示，台灣對大陸的投資金額持續下滑，前3季台灣對中投資僅8.93億美元，年減73.23%，然而上市公司來自大陸的投資收益卻連續兩年逆勢攀升，顯示即便美國對大陸課徵對等關稅，台商與大陸供應鏈並沒有因此出現明顯脫鈎現象。



CRIF統計顯示，今年前3季全體上市公司共投資大陸4463家轉投資公司，較去年同期投資的4480家減少17家，連續第2年下滑。其中，有2250家轉投資公司獲利，占整體50.42%，相較去年同期僅微幅下降0.41個百分點。



CRIF表示，從產業別觀察，今年前3季整體電子業的大陸收益3604.66億元，年增18.76%，增幅高於整體上市公司的14.95%；並占整體上市公司大陸投資收益比重達86.12%，較去年同期增加2.77個百分點。即使成長可能來自提前備貨效應，但仍反映出電子業供應鏈與大陸市場的高黏著度。



此外，觀察前3季上市公司大陸投資收益前5大企業，鴻海以1570.49億元排名居冠，年增29.61%；台積電以310.1億元居次，年增1.84%；第3名為台光電的174.41億元，年增78.43%；第4名為統一企業的163.65億元，年增17.07%；第5名為鴻海集團旗下的臻鼎-KY為128.61億元，年增14.25%。



CRIF說明，雖然鴻海前3季大陸投資收益較去年同期成長29.61%，但尚未突破2023年同期的1777.28億元，預期今年全年大陸投資收益可望輕鬆突破去年的1915.51億元，上看2100億元。