台股已2萬8“國安”基金擬增至兆元續護盤

“國安”基金操盤人、“財政部次長”阮清華。（中評社 資料照） 中評社台北12月9日電／儘管台股加權指數已逾28000點，官方仍持續護盤。民進黨籍“立委”提案擴大“國安”基金規模，將可運用資金總額提高至新台幣1兆元，“國安”基金最新書面報告指出，提高規模有助於維持股市穩定與韌性，原則尊重。



“立法院”財政委員會明天將審查金融安定基金設置及管理條例修正草案，民進黨籍“立委”郭國文、李坤城分別提案修法，將可運用資金總額提高至新台幣1兆元，並刪除向金融機構及政府四大基金借款限額。



“國安”基金5000億資金來源，分別是2000億元以公庫持有的公民營事業股票，例如台積電、中華電信股票為擔保向金融機構借款；3000億元來自郵政儲金、郵政壽險積存金、勞保、勞退，以及公務人員退撫基金等。



對於擴增“國安”基金規模，“國安”基金書面報告指出，“國安”基金自2000年成立迄今未曾擴增規模，現行可運用資金總額為5000億元，包括向金融機構借款2000億元、向政府四大基金借款3000億元。



“國安”基金表示，台灣資本市場為淺碟市場，易受國際政經不確定因素衝擊而大幅波動，且已8度進場護盤；考量“國安”基金既有運用額度，在台股市值規模大幅增加，外資占比日益提高，且對國際政經波動高度敏感下，倘若發生重大事件導致資金大幅移動，以現行已實施25年的操作規模，恐難發揮安定股市功能，影響台灣股市穩定及韌性。



根據統計，截至今年11月底上市櫃公司市值達97兆元，為2000年成立時的10.5倍；外資持股比率方面，占比高達46.85%，較成立時增加38.41個百分點；至於上市櫃股票日平均成交金額達4833億元，較成立時大幅增加3696億元。



“國安”基金指出，外資買賣動輒影響台股大盤走勢，例如2024年9月4日賣超1007.51億元創歷史新高，當日終場下跌999.46點，為史上第5大跌點；另2022年外資淨賣超達1兆1415億元，當年度台股下跌4081.15點，跌幅22.4%，同年外資淨匯出135.64億美元，賣超及匯出同創歷史新高，已遠超過“國安”基金借款額度2000億元。



“國安”基金補充，今年4月9日“國安”基金進場護盤至11月止，外資累計賣超達3940億元。



因此，“國安”基金認為，將可運用資金總額提高至1兆元，有助發揮“國安”基金維持股市穩定及韌性的功能，亦可反映國際政經情勢日趨複雜、台股整體現況及“國安”基金執行任務的現實考量，“國安”基金原則尊重。



不過，“國安”基金提醒，考量政府四大基金主要是用來照顧勞工及軍公教人員退休撫卹或儲蓄準備的營運資金，以獲取長期穩定績效、提升基金投資運用效益為目標，倘若向政府四大基金借用金額沒有額度限制，恐導致借用額度處於不確定狀態，影響其財務運作效能，建議維持現行最高限額3000億元的規定；至於 向金融機構借款的最高限額，配合修正為最高7000億元。