吳成典：賴清德把兩岸變軍事問題絕對錯誤

新黨主席吳成典。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月10日電（記者 張嘉文）民進黨政府將推動新台幣1.25兆元防務特別預算。新黨主席吳成典接受中評社訪問對此表示，台灣有辦法跟大陸為敵嗎？就算美國把武器統統送給台灣，也打不贏大陸，而且我們有那麼多軍人來操作武器嗎？綠營一直往“台獨”的方向走，一直在進行軍備競賽，是沒有答案的。



吳成典說，現在綠營在引導讓兩岸變成軍事問題，但兩岸的根本是政治問題，政治問題要用政治手段解決，就是想辦法坐下來談協議，想辦法跟大陸談，而且是良性的表達，找最好的說客，最有情感的人去談，把兩岸問題變成軍事問題，這是絕對的錯誤。



他批評，民進黨近年一路推高軍備、加深敵對，背後其實是政治操作，卻把台灣推向不可預知的險境。



吳成典在新黨黨部接受中評社訪問。談到在民進黨執政下的兩岸關係愈趨於緊張，且一直往衝突的方向前進，他說，以綠營近期對陸配與涉陸人士的整肅操作為例，這已讓許多在台生活二、三十年的陸配家庭感到寒心，大陸新娘嫁來台灣這麼久，把台灣當家，但民進黨卻在政治操作下把他們視為外國人，情何以堪？



台灣共有36萬多名陸配。吳成典說，數十萬陸配及其家庭遍布全台，許多親友都是台灣人，民進黨的做法不僅傷害家庭，也會引發更大的社會反彈。



吳成典表示，民進黨若以政治理由想阻斷兩岸往來，包括陸配、探親、小三通等，根本是不切實際的想法。台商在大陸生活、工作的一兩百萬人，兩岸婚姻、兩岸青年交流已存在幾十年，怎麼可能突然說不要往來？他強調，歷史上沒有任何情況能讓緊密往來的人群突然完全切斷，綠營若在選舉考量下強行退回敵對，只會造成更大的社會震盪。



談到民進黨以打詐理由禁止小紅書，吳成典批評這政策荒腔走板，讓人看不懂民進黨到底要做什麼，是怕年輕人看到大陸真實狀況嗎？所有東西都禁止，哪一天連抖音、網購都禁，那不是官逼民反嗎？