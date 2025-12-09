王義雄：賴清德明知戰火殘酷仍執意激化對立

工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月10日電（記者 蔣繼平）針對賴清德日前接受美國《紐約時報》專訪拋“台灣樂意幫助中國解決經濟問題”，工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄向中評社表示，賴擺出充滿趾高氣昂地挑釁姿態，明知戰火殘酷仍執意激化對立。賴的這種寧願戰死也不願投降言論，正反映其內心深處早已預設戰敗結局。台灣要避免戰爭，對話是唯一且最佳的選擇。



王義雄，1939年生，日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士。曾任輔仁大學法律系副教授，執業律師。1986年黨外公政會推薦當選“立委”，民進黨成立後成為黨員，一年後因理念不合退出，1987年創立工黨。後期主要經商並創辦海潮智庫。



賴清德日前接受《紐約時報》DealBook Summit主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）專訪於4日播出，賴於專訪中提到“台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決中國所面臨的各項經濟上面的問題。”



對此，王義雄充滿不解地表示，賴清德憑藉何種底氣竟敢如此趾高氣昂地挑釁中國大陸，甚至狂言要“協助中國改善經濟”？因為就面積、人口總數、經濟規模、科技實力與軍事力量而言，台灣沒有任何一項可與中國大陸相提並論。



王義雄認為，一旦台灣失去中國大陸這個最大市場，台灣經濟將立即陷入鈍化甚至衰退，出口受阻、企業倒閉、勞工失業、社會動盪等情況接踵而來。目前台灣經濟結構高度依賴兩岸貿易往來，這是無法否認的現實。



王義雄說，如果中國大陸不再顧念兩岸同胞同屬華夏族群情誼，全面對台實施經濟制裁時，屆時台灣社會將動盪難以收拾，到時賴清德的政治大位還能否坐得安穩，恐怕將面臨嚴峻考驗。