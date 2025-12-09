陳玉珍籲綠智慧處理兩岸　不是喊打喊殺

藍委陳玉珍接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月10日電（記者 張嘉文）日本首相高市早苗日前的涉台言論風波，導致中日關係持續緊繃。對此，中國國民黨“立委”陳玉珍向中評社表示，民進黨的執政真應該在國際局勢上有更清楚的認知，挺高市的宣傳只對民進黨有利，並不是對整個“中華民國”未來有利。



她認為，如果兩岸民生和經濟都能發展順利，未來的政治問題留待更有智慧的世代處理，現在最重要的是讓老百姓生活好，不要動不動就在喊打喊殺，穩定兩岸關係、照顧人民生活，才是長遠發展的正確道路。



陳玉珍說，在兩岸問題上，大陸對台澎金馬地區的人民還是相對有感情，畢竟是同文同種，所以執政者應花比較多力氣在讓老百姓生活更好上，至於兩岸未來會怎麼樣？讓更有智慧的人去解決，讓新一代的人去解決，不要急著自己一直跳出來說要喊殺喊打，讓老百姓生活過得好才是重點。



陳玉珍接受中評社訪問表示，日本在與中國大陸建交時就對各方立場有明確“認知”，高市恐怕沒有預料到她的答辯會引發如此大的外交反應，但中國大陸在這部分的底線畫得非常清楚。她認為，台灣民眾希望台海局勢風平浪靜，各國都應共同讓區域維持穩定，不該因片刻的言論就製造緊張。



談及民進黨政府的反應，她直言，執政黨對高市言論“非常興奮”，如今高市態度回到日本政府基調，民進黨恐怕又得“尷尬收場”。陳玉珍說，民進黨在國際議題上的態度多以選舉利益為主，宣傳衹有對民進黨有利，並不是對“中華民國”未來有利，只淪為大外宣工具。



陳玉珍提到，美國總統特朗普日前與中國國家主席習近平通話後，又馬上打給了高市早苗。這顯示，美方已向日方傳達尊重中方立場的重要性，也可看出特朗普主張美中貿易、整體戰略布局仍以美國利益為優先。