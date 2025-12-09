蔡英文重要左右手臥床十年離世　昨辦告別式

鮮少露臉的張祥慧，2010年9月陪同蔡英文出席活動。(中評資料圖) 中評社台北12月9日電／蔡英文前機要秘書張祥慧2014年6月遭機車衝撞，腦部受傷，臥床逾10年，日前辭世，8日舉行告別式。相關人士都非常低調，消息今天才傳開。



根據相關資料顯示，張祥慧年約60歲，未婚，台灣出生，4歲隨父母移居香港，在荃灣上過幼稚園，就讀英國基督教學校協會屬下中學，英國倫敦政經學院碩士。



張祥慧早年在政府國貿系統負責對外談判，自1995年與蔡英文相識後，便成為蔡英文最核心的幕僚之一，從陸委會主委辦公室主任、“行政院副院長”時期到民進黨主席，乃至2012年大選，張祥慧始終是蔡英文身邊最重要的助手。



張祥慧與蔡英文同為英國倫敦政經學院校友，兩人在1995年蔡英文擔任公平交易委員會委員時開始熟識。由於性格相似，雙方默契極好，2000年政黨輪替後，蔡英文出任陸委會主委時，張祥慧就開始擔任蔡英文的機要，並在陸委會擔任主委辦公室主任。從2000年到2014年，張祥慧一直是蔡英文的重要助手，跑陸委會與民進黨的記者多數與張祥慧熟識。



張祥慧在蔡英文出任陸委會主委初期，多會在旁陪同蔡英文與媒體互動。一次，蔡英文在聯合辦公大樓地下一樓咖啡廳與記者閒聊，有人問蔡英文平時最喜歡吃的是什麼，蔡英文支吾一會仍答不出來，於是轉頭問張祥慧：“我喜歡吃什麼？”由此不難看出兩人的好交情。還有一次蔡英文在陸委會記者室與記者聊天忘了時間，張祥慧來到記者室後就板著臉問蔡英文：“主委，你上一個行程已經遲到，下一個行程還要遲到嗎？”蔡英文才趕忙離開。



張祥慧於2014年6月23日中午離開位在台北市長安東路的小英教育基金會時，突然遭一輛疾駛而來的機車撞上，119獲報後旋即將她送往中興醫院搶救。由於頭部受到創傷，院方於24日中午進行第二次手術，直到下午4點左右結束。蔡辦當時發表聲明表示，張祥慧術後已送進加護病房靜養觀察，家屬及友人也已前往醫院陪伴。



當時蔡英文原排定24日中午赴新北市議會與黨團成員進行輔選便當會，臨時取消行程，一度傳出張祥慧情況緊急。但蔡辦當時澄清，純粹因為時任新北市長候選人游錫堃臨時邀集黨團成員開會，才取消延至25日，蔡陣營當時強調兩者並無關連。