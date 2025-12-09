台北艋舺青山宮暗訪首日　蔣萬安扶轎祈福

萬華艋舺青山宮一年一度的青山王祭登場，台北市長蔣萬安扶轎步出宮門。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月9日電（記者 莊亦軒）台北萬華艋舺青山宮一年一度的青山王祭今天登場，下午3時35分，中國國民黨籍台北市長蔣萬安抵達青山宮，在參拜青山王後，4時時親自扶轎步出宮門，現場擠滿信眾，許多人拿著手機記錄難得畫面，氣氛強強滾。



蔣萬安也在現場為老社區萬華放利多，強調萬大線第一期捷運車輛已於去年11月運抵台灣，力拚2027年順利通車；艋舺公園改造工程也已開工，預計明年8月完工；同時第一果菜市場與魚市場改建也正全速推動，為萬華注入新活力，獲得現場民眾喝采。



一年一度的艋舺青山宮遶境活動，將於今年12月9日至11日盛大舉行，適逢建宮170週年，湧入大量信眾共襄盛舉。



由於青山宮的遶境共有三天，因此衍生出獨有的“扶轎政治學”，第一天暗訪夜巡由“台北市長”扶轎，第二天暗訪由“在野黨主席或政要”扶轎，第三天正日由“總統”或“中樞政要”扶轎。若隔年是選舉年，各政黨則會以“主席搭配參選人”的形式扶轎。由於2026年青山王聖誕在九合一選舉之後，因此今年的青山王聖誕也被視為“選舉扶轎年”。



暗訪夜巡第一天的遶境現場人潮洶湧，街道被滿滿的信眾、陣頭擠得水泄不通。沿途炮聲四起、濃煙直竄天際，震耳欲聾的爆竹聲讓許多人捂著耳朵，但仍不減現場的熱情。



青山王鑾轎在眾人簇擁下緩緩前進，陣頭成員身穿各自的代表服飾，維持隊形、喊口號，氣勢十足。宮廟代表與地方人士也在廟前恭迎，場面莊嚴又熱鬧。許多民眾拿著手機記錄難得畫面，鑾轎前的儀式更吸引大家圍觀，使整個萬華街區沉浸在青山宮年度盛典的氛圍中。



蔣萬安表示，萬華的未來一定會更加興盛。最後，他也在青山宮前祈願青山王庇佑萬華，讓大家財源廣進、平安健康、事業順遂。



艋舺青山宮建於1856年（清咸豐6年）主祀青山靈安尊王。自清朝以來就是艋舺地區泉州三邑惠安人的王爺信仰中心之一，每逢青山靈安尊王壽誕日前夕都有隆重祭典，正日為萬華區年中慣例迎神中最盛大者，俗稱“艋舺大拜拜”，為臺北市三大廟會之一。