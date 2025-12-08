蘇煥智：台需緩和兩岸衝突　思考和談策略

前台南縣縣長蘇煥智接受中評社專訪。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北12月10日電（記者 黃偕華）針對民進黨政府提出總額新台幣1.25兆元的軍購特別預算，前台南縣縣長蘇煥智接受中評社專訪分析，台灣現在面對大陸軍事壓力，有兩個方面可以考慮，一方面是緩和兩岸衝突，需要考慮和談策略；另一方面，要有完整的防衛計劃或者軍事整備計劃。而目前台官方完全壟斷這些資訊，人民也不知道怎麼參與。



蘇煥智評價“賴政府”，認為台灣已經是存亡之秋，但政府完全沒有討論空間、社會也沒有辦法討論。賴清德光是用向美國採購這樣的方式，來表示他重視整個台灣的安全，是嚴重不足的。



蘇煥智曾是民進黨籍、新潮流系成員，現為執業律師。曾任“立委”、台南縣縣長（改制前），台灣維新創黨人兼召集人、台灣人權促進會副會長、陳水扁擔任台北議員任內助理。



蘇煥智表示，有關台海防衛論述，並不是美國施壓要台灣增加多少GDP占比的軍事支出，台灣就要照做。他提了兩點，第一點是台灣過去跟美國採購，美國先進武器要不要賣台灣？就是一個很大的問題；第二是你錢給了，他東西不一定交貨。據媒體報導指出，美國軍售台灣延宕交貨累積已達到約215.4億美元。



蘇煥智認為，台灣現在面對中國大陸武統的壓力，有兩個方面可以考慮，一方面是緩和兩岸衝突的互動，在談判上需要去考慮和談的策略是什麼？另一方面，要有完整的防衛計劃或者軍事整備計劃。



提到賴清德的“國安”政策與2027中國大陸攻台說，蘇煥智指出，若只關心400億美元的對美軍購問題，顯然是嚴重的不足。例如中國大陸的第一擊是什麼內容？可能的衝擊是什麼？外界一般認爲“電網崩潰，全台大停電，而且可能要等到戰爭結束，才能復電！”台灣如何面對呢？蘇煥智還提到，可能另一個衝擊是通訊、網路及切斷台灣對外海䌫，台灣如何因應？應該不是只有武器及反制武器問題，可能涉及衞星通訊問題。