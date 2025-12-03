外媒報導解放軍攻台想定　呂禮詩：嚴重脫節

台海軍退役少校呂禮詩。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月10日電（記者 方敬為）針對《華爾街日報》刊載一篇解放軍攻台的三階段想定報導，台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，該報導在戰術邏輯上與現代戰爭嚴重脫節，他強調，解放軍在台海的行動幾乎無徵候，該報導不僅誤判了解放軍現有的裝備實力，更將現代化的高科技戰爭簡化為二戰時期的“諾曼第登陸”模式，無法忠實呈現真正的台海作戰場景。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



美國《華爾街日報》6日報導指出，多數中國與西方軍事分析認為，解放軍若攻打台灣可能分成三階段，包括空襲、登陸搶灘與占領台北。桃園沿岸因同時鄰近台北港與國際機場，可能成為解放軍眼中的理想登陸點。



針對報導中提及的第一階段“飛彈齊射”攻勢，呂禮詩表示，這是對解放軍打擊手段的誤解。他分析，從近期的“海峽雷霆”等演習以及閱兵展示的裝備來看，解放軍在首波打擊中更傾向使用高精度的遠程火箭彈，而非昂貴的導彈。特別是配備北斗衛星導航系統的PCH－191箱式火箭彈，其精準度已能媲美導彈，且成本更低、更難被偵測。更關鍵的是，火箭彈從部署到發射僅需約十分鐘，具備極高的戰術靈活性。



呂禮詩強調，現代戰爭的真正“第一槍”並非火砲，而是無形的電磁頻譜戰與網路攻擊。報導完全忽略了電子戰的重要性，而在現實推演中，透過電磁頻譜壓制並癱瘓台軍的C4ISR（指揮、管制、通信、電腦、情報、監視偵察）系統，使其指揮鏈斷裂無法交聯，才是解放軍啟動攻勢的標準起手式。



關於報導中提到的“奪取金門、馬祖”等外島劇本，呂禮詩則認為，完全是憑空想像，不符合戰略效益。他指出，解放軍若要發動攻台戰役，核心指導原則必然是“首戰即終戰”，力求以迅雷不及掩耳之勢直攻台灣本島，絕無可能耗費寶貴時間與兵力去攻打外島，造成打草驚蛇。



他指出，從地緣經濟的角度觀察即可佐證此點，與金門一水之隔的廈門市近年來高密度發展，甚至將新建的翔安機場規劃在緊鄰金門之處，若真有將外島視為戰場的計劃，廈門不可能如此繁榮發展且未保留軍事緩衝區。這顯示在解放軍的戰略視野中，外島並非阻礙，甚至已在非軍事層面達成某種程度的融合。

