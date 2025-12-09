蘇資婷：屏東想拚翻轉　蘇清泉有機會但很難

國民黨籍屏東縣議員蘇資婷。（中評社 資料照） 中評社屏東12月10日電（記者 蔣繼平）外界關注2026南台灣選情、屏東縣有無機會翻盤。中國國民黨籍屏東縣議員蘇資婷向中評社表示，2022年屏東縣長選舉藍只小輸1.1萬票，不過綠有現任優勢，要拚贏現任不是沒機會，只是很難。她建議新主席鄭麗文要多輔選、落實行動中常會，藍委蘇清泉動作要快一點、大一點，讓母雞帶小雞、小雞拱母雞的效應提早出來。



蘇資婷，大仁科技大學休閒運動系學士。2022年從屏東市民代表轉戰屏東縣議員並當選，選區屏東市。黨務系統出身，資歷超過20年，曾任屏東市、里港、高樹、三地門、泰武等地的地方黨部主任。



民進黨籍屏東縣長周春米明年爭取連任，國民黨可望由藍委蘇清泉繼續挑戰。2022年屏東縣長選舉，周春米取得21萬7537票勝選，得票率49.08%，蘇清泉得到20萬6460票，得票率46.59%，僅小輸約1.1萬票。



前“立委”郭正亮8日在節目中分析提到，屏東就是看議長那邊的勢力要不要回流到國民黨這邊？這牽涉到地方整合的問題，若國民黨籍屏東縣議長周典論整合成功，連周春米都可能落選。



對於明年有無機會翻轉，蘇資婷表示，當然都希望能贏，藍營還是要加強，希望沒有這麼大，周春米執政這四年該做的人情、該綁的樁都綁了，雖然都是承接上一任的成果，但執政有人事、有資源，要拚贏現任，不是說沒機會，只是很難。



針對蘇清泉經營得如何？蘇資婷表示，接受度高，但現在民眾都不喜歡得罪人，遇到拜票都會說全力支持，實際怎樣不知道，畢竟人際關係來自四面八方、是很通透的，都有可能欠到執政者或其他人的人情，要去挑戰成功的可能性就相對降低。

