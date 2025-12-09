助理費除罪化引工會反彈　韓國瑜表態

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北12月9日電／中國國民黨籍“立委”陳玉珍提案修法將助理費除罪化，希望將“立委”助理費改為由各“立委”自行統籌運用且免附單據，該案5日付委審查，卻也引發助理間反彈。“國會”助理工會今天發起撤案連署，並向“立法院長”韓國瑜陳情。韓國瑜回應表示，會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及“國會”助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。



韓國瑜指出，首先，“立法院”尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，“立法院”都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。



韓國瑜表示，“國會”助理是“國會”組成非常重要的一環、是“國會”運作不可或缺的重要夥伴，更是“立法院”的家人。他身為“立法院長”，始終秉持照顧好“立法院”全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛“國會”助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及“國會”助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。



韓國瑜最後說，誠摯感謝每位“國會”助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在“國會”裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。