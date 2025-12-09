中評關注：柯P要住南部　綠會放他來搗亂？

民眾黨前主席柯文哲與黨主席黃國昌日前同台直播。（圖：民眾黨提供資料照） 中評社高雄12月10日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨前主席柯文哲日前拋“自動請纓去住在南部”背後有輔選、柯在南部仇恨度相對低、避免黨泡沫化、藍白合作整體戰略考量。但民進黨明年勢必不能輸掉南部4縣市，綠絕不會輕易放柯進到自家地盤搗亂，恐將再次掀起一波政治司法攻防戰，綠白爭鋒有戲可看。



柯文哲交保後有復出跡象，且4日與主席黃國昌合體直播時，柯突然說出“我是自動請纓，我要去住在南部”。黃國昌則喊“等一下、等一下，我們把12月的言詞辯論先做完。”這段對話引發熱議。



柯文哲拋出主動請纓到南部住，分析其背後有幾層政治意涵，第一層是輔選，目前民眾黨全台縣市議員共有14席，為了增加，尤其南部1席議員都沒有，因此台南、高雄、屏東值得耕耘，可加持民眾黨的議員小雞，增加當選機率。



第二層為黨內太陽也要挑對地方，由於南部是民進黨的大票倉，綠營支持者多，黃國昌在南部的仇恨值較高，且黃國昌重點會放在輔選新北，根本無暇顧及南部，但是柯文哲在南部的仇恨度比黃國昌低，減少綠營利用仇恨選舉反動員的機會。



第三層意義是避免提早泡沫化，民眾黨一直以來被形容是都會型政黨，勢力集中在北部，延伸到中部可能是極限，為了增加更多民眾黨的整體戰力與地方資源，也為了達到在各縣市議會有機會成立黨團，讓政黨永續經營，是需要跨出的一步。



第四層意義是藍白合作整體戰略，由於台北、新北、桃園都是藍營執政優勢縣市，過去媒體主要都聚焦北部，若能把媒體焦點轉移到南部，避免北部被媒體炒作議題有利綠營搶攻，北部越清淡，對藍營爭取連任或順利交棒都會更加有利。