黃敬平：台灣經濟優勢恐被軍備競賽消耗光

曾擔任軍事記者的國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月10日電（記者 盧誠輝）民進黨政府推出新台幣1.25兆元防務特別預算，朝野拉鋸。曾擔任軍事記者的中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，“賴政府”就算花再多的防務預算額度，難道就真的以為能在這場消耗性的軍備競賽中獲勝嗎？未來台灣因半導體產業所帶來的經濟優勢，恐怕會被如此惡性的軍備競賽消耗殆盡。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平強調，“賴政府”明年度編列的歲出總預算也才約3.03兆元，但現在卻又要花1.25兆的防務特別預算，雖然宣稱這筆錢是要分8年來使用，但若真的讓“賴政府”得逞，他預估未來8年的防務預算都會嚴重壓縮與排擠到其他的民生預算，因為畢竟軍購不是武器買來就不用管他了，後續包括人員訓練、武器疊代升級與後勤補保維持等費用，才會是無底洞。



他提到，有些專家與退將現在都已經開始提出質疑與提醒，一旦讓1.25兆防務特別預算通過，將來所需的作業維持費，預估將是軍購費用的3倍，也就是高達4.5兆元，這樣的說法並非空穴來風。因為防務預算通常主要會平均分配在包括人事費用、軍購預算、後勤補保維持等3大部分。



黃敬平指出，軍購只是防務預算的一部分，其他包括人員訓練、武器裝備更新升級和後勤補保維持等費用，又會是另外一筆巨額花費，所以通常軍購一項武器後，都得再額外花2倍到3倍的錢，才有辦法讓這些武器可以正常使用。



黃敬平舉例，台灣首批F-16交機是在1997年，但光是近30年來就不斷改版升級，從最早的F-16A/B型，到F-16C/D型，一直到現在的F-16V，所以一旦軍購的錢一花，通常相關預算都得持續編列，不要以為軍購只是一次性的消費，後續要花的錢往往更為可觀。