蔣萬安批打詐雙標　台官方邀4社群平台開會

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北12月10日電／台“內政部”以大陸社群平台“小紅書”不配合打詐為由禁用1年，中國國民黨籍台北市長蔣萬安9日再批評民進黨就是假借打詐名義操作意識形態封鎖小紅書，卻對其他更多詐騙訊息的社群平台視而不見。“內政部長”劉世芳表示，“內政部”是依據詐欺犯罪危害防制條例規定處理，打詐指揮中心將邀請Meta、Google、Line、Tiktok等4大平台法律代理人開會，並檢討外界反映的打詐成效。



蔣萬安昨天表示，如果中央有心要打擊詐騙，大家一定全力支持，但現在中央封鎖小紅書，卻對其他像是臉書或Line等更多詐騙訊息的社群平台視而不見，還硬拗說這些社群有在台灣設立據點、分公司，因此可以要求改善或追蹤詐騙金流，但至今追回了多少金流？打詐成效如何？他強調，民進黨不要再雙重標準，以打詐之名行政治操作之實。



國民黨籍新北市長侯友宜昨天也指出，打詐最重要是預防，預防最主要是從源頭開始管理起，源頭最主要有“數位發展部”、“金管會”，從源頭阻詐才能發揮最大功能。中央對阻詐源頭必須有一致性標準，也能公開來說明，在哪一種狀況若業者不願意配合阻詐，要做哪些處分，都要公開透明宣告。



劉世芳昨至基隆慶安宮宣導“台灣全民安全指引”手冊，她回應，“內政部”對小紅書禁用1年是依據詐欺犯罪危害防制條例規定處理，若平台業者有落地，並按照台灣法律監管，“內政部”就能夠找到並做進一步處理。



她指出，打詐指揮中心這兩天會邀請Meta、Google、Line、Tiktok等4大平台主要法律代理人來中心開會，並檢討外界反映的打詐成效，以回應社會大眾對於打詐的批評跟指教。