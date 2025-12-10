日右翼想點燃第三次大戰？郭正亮：太幼稚了

郭正亮。（截自“頭條開講”YouTube直播畫面) 中評社台北12月10日電／日本防衛大臣小泉進次郎表示，中國海軍航空母艦“遼寧號”本月6日至7日率多艘艦艇穿越沖繩本島與南大東島之間海域，直批挑釁。前“立委”郭正亮昨天分析，日本右翼動作頻頻，甚至有美國專家質疑，日本是不是正在點燃第三次世界大戰的引信？但特朗普執政恐難如願。美國可能會覺得：你（日本）是不是太幼稚了？



郭正亮9日在《頭條開講》節目表示，今天《玉淵譚天》公布的音頻，美國一定會拿回去評估，美國一定會抱怨，小泉急著做這個秀是要幹什麼？會懷疑其政治動機。如果日本不能拿出相應的證據，未來這個小泉進次郎的國防知識，美國大概就會把他等同於類似歐盟主席馮德萊恩的等級，馮德萊恩也當過德國的國防部長，不要高估歐美各國國防部”的水平，“海格塞斯（美國防長）知道個屁啊？”



郭正亮強調，美國的態度一定會覺得：你怎麼這麼不謹慎？粗枝大葉！就會開始懷疑你的動機。有媒體報導，是要掩蓋掉高市早苗那個“台灣有事、日本有事”？“太小看人家了，我根本認為他的動機，就是要拖美國下水！”事實上美國已經有人寫這種文章了，說日本是不是正在點燃“第三次（世界）大戰”的引信？登在《國家利益》期刊。那個作者很有意思，他說：你不要忘了，現在是特朗普執政！

