看中日戰機雷達照射事件　呂禮詩：日本示弱

台海軍退役少校呂禮詩。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月11日電（記者 方敬為）針對解放軍遼寧號航空母艦日前在沖繩附近海域演訓，與日本軍機發生雷達照射爭議。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，時值中日關係緊張之際，解放軍的演訓不是單純軍事訓練，更是“拿敵練兵”的實戰化驗證，而日本自衛隊在此次交鋒中的應對，似乎暴露了其在戰術執行與決策上的猶豫，從日方被雷達照射後返航，而沒有後續作為，某方面是示弱了。



呂禮詩，在台海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



近期中日關係隨地緣政治角力而日趨緊繃，雙方軍事互動更成為外界關注的焦點。日本防衛省指控，12月6日下午，解放軍遼寧艦編隊在沖繩東南方海域活動時，其所屬殲-15戰機兩度以雷達間歇照射日本航空自衛隊的F-15戰機，引發日方強烈抗議。解放軍則反駁指出，遼寧艦編隊是在宮古海峽以東的既定海空域進行正常訓練，反指是日本自衛隊戰機多次抵近滋擾，嚴重危及雙方飛行安全。



針對該事件，呂禮詩表示，解放軍將演訓地點選在沖繩周邊海域，其政治訊號相當明確，是反映並回應現階段中日關係的對立態勢。中國大陸正透過全方位的手段對日本施壓，而軍事威懾也是其中一環。解放軍近年來的外海演訓已轉化為一種“實戰對抗”模式，亦即“拿敵練兵”。此次遼寧艦深入日本沖繩以東海域，某種程度上就是將日本自衛隊視為現成的假想敵進行磨練，出乎意料的是，日本航空自衛隊在此次互動中，似乎真的成為了“陪練對象”。



呂禮詩指出，根據日本《讀賣新聞》披露的細節，日本F-15戰機是在“視距外”即遭到對方射控雷達鎖定。現代戰機一旦偵測到被火控雷達鎖定，座艙內便會發出急促警報，這對飛行員而言是極大的心理壓迫。解放軍此舉意在透過實際的戰術動作，向日方展示其雷達偵蒐與作戰能力的覆蓋範圍。

