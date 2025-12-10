扁開節目沒在怕？何景榮：他算準賴要靠深綠

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北12月10日電／有媒體近日報導，陳水扁將與《鏡電視》合作開節目，引發外界熱議。對此，淡江大學助理教授何景榮9日在政論節目指出，陳水扁之所以沒在怕，是因為知道賴清德無法獲得中間選民支持，只拿得到4成綠營基本盤的選票，所以非常依賴深綠。



何景榮9日在政論節目《新聞大白話》研判，陳水扁之所以沒在怕，是因為知道賴清德無法獲得中間選民支持，只拿得到4成綠營基本盤的選票，所以非常依賴深綠。而賴清德也知道，如果把陳水扁關回去，將會得罪獨派、使自己本就已經很低的民調更低。



何景榮認為，在蔡英文執政期間，因其民調高、拿得到中間選票，所以那時的陳水扁相對“比較乖”，知道蔡不忌諱獨派選票流失。因此，何景榮問賴清德，要繼續一直走極端對抗路線、與在野黨對抗，使自身基本盤越來越小，最後連同為民進黨的陳水扁都不予理會？



NCC代理主委陳崇樹8日表示，《鏡電視》確實不能開設政論節目，去年鏡電視申請營運計劃變更，希望開設政論節目，但因委員人數不足仍無法開會。至於明年的新節目，目前尚未揭露相關訊息，屬於“未來式”，NCC會持續關注，若屆時節目內容實質構成政論節目，將會依法處理。