制裁韓星？李遠：深化產業合作取代反制

李遠受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月10日電（記者 俞敦平）面對韓國將台灣入境審查歸類於中國項下，以及部分“立法委員”喊出制裁韓國的主張，“文化部長”李遠今受訪時明確採取不同路徑。他強調，目前台韓文化交流頻次更甚以往，“文化部”將延續既定的產業合作路線，透過強調台灣文化內容的主體性與特色，讓國際社會自然區辨台灣與中國大陸的差異，而非採取限制手段。



此次爭議源於近期韓國電子旅行許可（K－ETA）及檢疫資訊預填系統（Q－CODE）將台灣標示為“China （Taiwan）”或歸類在中國之下，引發國內輿論反彈。“外交部”雖多次抗議未果，部分民進黨“立委”因此主張應採取更強硬的對應措施，外界關注“文化部”是否會針對在台擁有龐大市場的韓國影視娛樂產業祭出限制令。



針對媒體詢問“文化部”是否會配合“立委”建議，進行“禁止韓星”或抵制韓國文化等動作，李遠並未考慮制裁選項，而是訴諸產業現實。他指出，文策院近期才與韓國大型娛樂集團簽署合作協議，雙方正計劃合拍以台灣為主體的影視作品，顯示雙方產業連結緊密。此外，台灣文學作品近年在韓國市場的翻譯出版量顯著增加，已逐漸取代大陸文學作品在當地的份額。李遠認為，這反映出韓國社會對台灣的興趣高漲，且產業界與民間已有能力清楚區隔台灣與大陸的不同。



李遠強調，“文化部”現階段的核心職能是推動“文化外交”，亦即透過輸出具有台灣主體性的文化內容，讓台灣特色在國際市場上被看見。他認為，當台灣的作品具備鮮明特色並廣泛傳播時，各國自然會形成正確認知，理解台灣與大陸的文化差異，進而達到實質區隔的效果。