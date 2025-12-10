藍白智庫談合作政見　賴香伶曝高度共識議題

民眾黨政策會執行長賴香伶（右二）與國政基金會董事邱淑媞（左二）會面，討論2026年兩黨合作政見。（照片：賴香伶臉書） 中評社台北12月10日電／針對藍白2026縣市長選舉合作，中國國民黨主席鄭麗文及台灣民眾黨主席黃國昌日前見面時達成雙方智庫對接共識。民眾黨政策會執行長賴香伶9日在臉書發文表示，9日下午已和國民黨的“國政基金會”董事邱淑媞見面，討論2026年兩黨要合作推出的政見，包括台灣環境破壞生態議題、人口結構失衡，高房價以及經濟發展失衡等。



賴香伶9日以“藍白政策對接啟動，聚焦願景核心理念”為題發文表示，今天下午與“國政基金會”團隊會面，討論2026年兩黨要合作推出的政見。邱淑媞充滿熱情與專業，政策研究基金會的研究人員資深優秀，今年因為在關稅議題上已有過溝通的默契，所以今天會議對接起來順利快速，氣氛融洽和諧，對於議題的描述跟診斷相當務實。



賴香伶提及，目標明確而重要的任務，來自於上個月民眾黨與國民黨2位主席的高峰會的承諾，而黃國昌也強調“當執政黨選擇擺爛時，在野黨有責任撐起這個國家”。所以從那時候起，政策會就一步一腳印的展開了政策諮詢、政見草擬的工作，也邀請許多領域的專家學者擔任諮詢委員，從財政醫療社福到交通環境等各方面，從地方治理的角度務實的提出政策建議。



賴香伶指出，第一次的會面，雙方有高度共識必須嚴肅面對台灣環境破壞生態議題、人口結構失衡，高房價以及經濟發展失衡等問題，“雖然我們是不同政黨，但在對台灣未來的發展藍圖上，看到許多共同的期待與目標”。



賴香伶強調，政治可以競爭，但台灣未來的方向需要一起努力，希望透過兩黨政策對接、互相切磋可以推出讓人民有感的好政策，“只要是為了台灣好，我們一起為更好的願景與價值努力！”