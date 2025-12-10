施正鋒起底賴瑞隆：靠陳菊一路囂張無比

東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北12月10日電／民進黨籍“立委”賴瑞隆因8歲兒校園霸凌事件，影響其高雄市長競選之路，不過賴目前仍未提退選。東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒9日指出，賴瑞隆之所以“囂張”，是與前高雄市長陳菊（花媽）關係深厚，形容兩人的政治連結，有點像“陳其邁與蔡英文”的關係。



民進黨“立委”賴瑞隆近日因8歲兒遭指涉入校園霸凌事件，賴瑞隆7日釋出了與對方家長會面、當場致歉的畫面，表示已獲得諒解。但面對民進黨高雄市長初選是否仍會參選到底？他8日回應，犯錯就要檢討改進，未來會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。



對於賴瑞隆處理此事的態度，施正鋒9日在政論節目《大新聞大爆卦》中批評，“賴瑞隆的邏輯完全錯誤。我們說‘罪不及妻兒’，是指政治人物的立場不該牽連家人；但現在情況剛好相反，是你的小孩被指控霸凌別人，你哭什麼哭？”



施正鋒指出，賴瑞隆之所以“囂張”，是與前高雄市長陳菊（花媽）關係深厚，形容兩人的政治連結，有點像“陳其邁與蔡英文”的關係。他批評，賴瑞隆當年從局長一路升上“立院”召委，“召委不是簡單的位置，要資深、要具份量的人才能當，他一路上囂張無比。”



施正鋒質疑，賴瑞隆近年在“立法院”並無讓人印象深刻的表現，“最近BLACKPINK來台，他說都是他爭取、規劃的。但他當“立委”這幾年，有什麼法案是他真正蹲點、有貢獻的？完全沒有，就是因為他跟花媽關係很好。”



最後施正鋒更語重心長地問：“他有什麼好哭的？高雄人可以容忍這樣嗎？”